樂天桃猿10月投手崩盤，國慶日這天做出球員異動，將左投賴鴻誠下放二軍，升上吳丞哲，相隔一年多終於又來到桃園棒球場，他笑說：「真的都不一樣了，有點陌生的感覺。」

吳丞哲2017年被Lamigo桃猿（樂天桃園前身）在第6輪選中，隔年起成為牛棚要角，2年合計出賽104場、共投101.2局，去年他狀態不佳，只留下3場一軍出賽紀錄，今年開季則是從二軍出發，直到近期投手群出狀況，讓他獲得本季首度一軍機會。

「原本以為今年都沒有一軍的機會，沒想到昨天晚上接到電話。」接到上一軍通知，吳丞哲笑說心情一半亢奮、一半緊張，「教練看到我沒多說什麼，只說好像很久沒有在一軍看到我。」

本季吳丞哲在二軍後援出賽19場，拿下1勝5中繼成功，另有1次救援失敗，自責分率1.69。他表示，相較於去年球速只剩下135至138公里，經過這段時間的調整，球速慢慢回來，上一場出賽已有141公里。

談到去年「失速」的原因，吳丞哲認為或許是受到疲勞影響，「想要省力一點投，揮臂動作也越來越短，影響到投球機制，也導致球速下滑。」為了找回球速，吳丞哲在二軍教練幫助下，一步一步修正投球動作，終於找回剛進職棒時的投球動作。

「教練要我一個動作一個動作慢慢來，在把動作連起來的腳步要慢一點，先做好一個後再想下一個，自然就會連起來。」吳丞哲透露，這樣的調整到5月時出現成效，沒想到狀況好的時候卻碰上疫情攪局，中職延賽了近2個月，只能繼續訓練、維持手感，且雖然在復賽後體能出現撞牆期，好在教練適時讓他休息2周未出賽，幫助他調回狀態。