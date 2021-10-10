新竹縣尖石鄉發生混種比特犬咬死人意外！尖石鄉53歲原住民，10日下午到錦屏村朋友家中喝酒，酒後看到朋友飼養半年的混種比特犬成犬，好奇伸手逗弄時，被比特犬張嘴咬到右大腿內側動脈，流血不止當場倒地。飼主見狀報案，救護人員抵達時他已無生命跡象，送醫仍告不治，詳細案發原因將由檢警進一步相驗調查。

新竹縣家畜疾病防治所指出，目前比特犬禁養令仍在預告階段，但民眾飼養危險犬隻依規要登記，新竹縣列冊管理約有100多隻，家畜所將會了解這隻比特犬的飼養狀態，將會詢問當事人是否讓家畜所帶回安置。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎表示，比特犬攻擊性強，咬合力驚人，傷害人或犬隻事件頻傳，已飼養比特犬的飼主，應該要按照政府規定去列冊登記，不能販售與繁殖。

湖口鄉前年發生郵差遭比特犬咬傷事件，一名曾姓郵務士在大馬路上，遭比特犬從貨車上跳下攻擊，曾使出全力將自己褲管撕裂，這隻狗才鬆口，但造成他膝蓋、手腕以及右腳受傷，新竹縣家畜所案發後找到飼主，並依動物保護法開罰3萬元罰鍰。

動物保護法第20條相關規定，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，務必依規定繫妥1.5公尺以下長度的鍊、繩，並為其戴上透氣的口罩，如未配合即違法，將可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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