《英雄聯盟》S2冠軍選手Toyz日前涉嫌販毒被羈押，但團隊企劃周周卻在YouTube頻道強調女友奈奈、所有員工絕無涉案，被外界質疑在切割。今（10日）Toyz頻道無預警更新，竟由谷阿莫代為宣布頻道未來走向及Toyz的近況，並帶周周、哲哲（經紀人）驗尿。

谷阿莫在片中表示，自己跟Toyz、周周和哲哲有深交，當事情發生後，公司先前簽的廣告工作等恐面臨違約，他決定出手協助排解營運問題。至於Toyz現在的狀況，谷阿莫透露因為疫情管制，目前只能統一由律師去探望，但律師傳達有很多東西現在不適合說，「最可以直接透露給大家的就是，Toyz已經剃光頭了！有買一些泡麵和乾糧給他吃」。

Toyz遭羈押後，谷阿莫透露他旗下的兩個頻道會由周周繼續經營，其中一個頻道「Toyz」會改成「美食公道伯」，會製作更多美食相關的節目，主持人尚未定案，人選目前可能是谷阿莫、周周、哲哲或大軍。

再來，谷阿莫不希望自己在Toyz的頻道只是來善後，他和其他團隊集資獎金一百萬新台幣，決定舉辦拒絕毒品的網路創意影片比賽，希望能傳達拒絕毒品的觀念給社會大眾。最後，谷阿莫帶著周周和哲哲一起去驗尿測大麻反應，兩人均呈現陰性，證實沒有吸毒。

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