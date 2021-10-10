捷克大選才剛結束，總統齊曼（Milos Zeman）今天被緊急送往首都布拉格軍事醫院。近來外界猜測他的健康狀況持續惡化。

布拉格軍事大學醫院發言人辛克（Jitka Zinke）告訴法新社：「是的，我可以確認上述訊息屬實。」

他還補充，齊曼的醫生將在今日稍晚就此事發表談話。

捷克總統府先前曾表示，77歲的齊曼上月曾因病住院8天。