大選剛過 捷克總統因病送醫 20:092021/10/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷克大選才剛結束，總統齊曼就被緊急送醫治療。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷克大選才剛結束，總統齊曼（Milos Zeman）今天被緊急送往首都布拉格軍事醫院。近來外界猜測他的健康狀況持續惡化。 布拉格軍事大學醫院發言人辛克（Jitka Zinke）告訴法新社：「是的，我可以確認上述訊息屬實。」 他還補充，齊曼的醫生將在今日稍晚就此事發表談話。 捷克總統府先前曾表示，77歲的齊曼上月曾因病住院8天。 捷克國會大選 中間偏右反對聯盟險勝總理巴比斯 捷克民粹總理敗選 將會總統尋求活路繼續掌權 #齊曼 #捷克總統 #軍事 #布拉格 #辛克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 岸田莫迪通話 致力實現自由開放印太 04:102021/10/10 話題觀察 總統今發表國慶演說 確保主權捍衛國土 團結護台 04:102021/10/10 焦點要聞 美軍撤離後首次面對面會談 塔利班警告美國勿顛覆現政權 05:442021/10/10 國際 總統重申維持現狀 趙春山籲兩岸建危機管控機制 16:292021/10/10 兩岸 國民黨舉行升旗典禮 朱立倫籲：兩岸尊重孫中山創建中華民國110年的事實 08:392021/10/10 政治 人物剪影－普丁 挑戰任期最長的俄羅斯總統 04:102021/10/10 專題周報 捷克大選變天 反對黨領袖費亞拉有望接任總理 09:382021/10/10 國際 國慶演說背後故事 蔡英文中秋節前親自草擬初稿 12:532021/10/10 政治 共機頻擾台 日媒：可能跟美英航艦聯合訓練有關 12:292021/10/10 國際 交響樂揭開國慶序幕 蔡英文：這一年來我們穩住疫情 09:522021/10/10 政治 受邀參加國慶典禮 陳椒華將「速修礦業法」訴求穿在身上 10:272021/10/10 政治 國際熱門新聞 紐時：美陸因台進入危險新階段 恐引爆戰火 武統已可想像 - 國際 金正恩怕「疫情從海上來」 北韓人餓著肚子看水產爛光 - 國際 影》紐約慘變第三世界 商店被掃光超扯原因曝 - 國際 女當街裸臀噓噓邊口愛 路人嘆：紐約新常態 - 國際 美海狼級核潛艦南海碰撞 北京說話了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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