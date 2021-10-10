王百瑜為「大自在生活」茶行站台，品嚐每斤30萬的東方美人茶。（林淑娟攝）

王百瑜為「大自在生活」茶行站台。（林淑娟攝）

女星王百瑜下月將滿50歲，喜歡品茗的她10日為「大自在生活」茶行站台，並宣布砸7位數自創同名保養品牌。與男星黃建群曾有一段1年短命婚、育有一24歲女兒的她保持單身多年，至今仍有著凍齡臉蛋與50公斤模特兒身材，跟女兒外出常被誤會是姊妹或同學，她笑說已告誡女兒「我現在還不想當阿嬤」，提醒女兒30歲前先不要結婚，「雖然我媽在我這年紀時，我已經讓她當外婆！」

王百瑜17歲時就開始兼差當模特兒，因外型亮眼正式踏入演藝圈，近年僅偶爾上上談話性節目與購物台的她，淡出演藝圈多年，透露幾年前就跟家人積極投入房地產事業，原本在台中買房出租，後來發現投報率太低，改投資日本東京、大阪的房地產，再交由當地物業管理公司幫忙管理，後來不管去哪旅行都在看房子，全盛時期跟妹妹在日本、上海共同持有7、8間房，目前剩下東京3間、大阪2間，笑說現在靠著當包租婆「吃飯及基本生活沒問題」。

她說，因為父親過去在日系保養品公司上班當到總經理，媽媽也是美容顧問，以模特兒出道後更是經常代言保養品，所以她從小就耳濡目染注重保養，近年碰上疫情，讓她動念想推出自己的保養品，親自參與研發設計，共花了7位數預算、3年多的時間，預計下個月正式推出。

投資有術、事業有成的她，坦言目前仍是單身狀況，離婚的這24年來，變得越來越了解自己，漸漸發現就算找不到適合的人，一個人也可以很不錯，「我覺得一個人自由自在，還可以把時間精力都用在自己身上。雖然有認識新朋友，但沒有碰到適合的，變成熟女後，只要交往後發現沒未來，就會算了」。至於與前夫黃建群，則已沒聯絡。