香港資深武打演員陳龍(本名陳會龍)驚傳逝世享壽79歲，他的友人美國導演Robert Samuels本月8號在臉書PO出昔日合影，悲痛表示：「我們失去一位香港傳奇陳龍（Peter）。」

外號麻姑的陳龍，是知名導演陳會毅的親大哥，兄弟倆都是洪家班的成員。陳龍因為長相有特點，加上身手矯健、工作敬業表現優異，因此得到許多配角角色，多年來戲約不斷，反倒比長相俊俏的武師更加活躍。而他也因為外形圓潤又有點傻氣，與洪金寶有點神似，被封為洪家雙胖。

陳龍出道多年，曾演出《精武門》、《龍爭虎鬥》、《方世玉》、《賭俠II上海灘賭聖》等多部經典作品，而他最令人印象深刻的角色，莫過於《方世玉》中李連杰的僕人、《靈幻至尊》壽伯，還有元彪、林青霞電影《六指琴魔》中總是遲到的遲來大師。

曾與陳龍合作拍片的美國導演Robert Samuels，本月8號於臉書證實陳龍逝世消息，「我們失去一位香港影壇傳奇陳龍（Peter）。他是一位性格演員，我們在90年代一起工作過，他也曾與李小龍於《龍爭虎鬥》、《精武門》合作過。他擁有一顆善良純真的心。在這個困難時期為他的家人祈禱。」