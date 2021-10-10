國華街、海安商圈都湧現觀光人潮。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

國慶連假，台南市湧現觀光人潮，連假首日各商圈、景點湧入約15萬名遊客，不只吸客也吸金，連假期間剛好搭上振興五倍券於8日領取使用，商圈業績實質帶動3、4成，台南購物節發票登錄金額從每天登錄2、3000萬，8日起每天登錄6000萬元，總登錄金額已飆破15億元。

台南連假首日湧進逾15萬名遊客，台南市政府觀光旅遊局指出，連假第2天遊客較首日倍增，已經回到疫情之前的假日觀光人數水平，尤其，又以國華街、海安路、小西門商圈、南紡購物中心、安平老街及新化老街等，人潮最多，首日吸引近13萬名遊客，觀光人潮加持下，也實質帶動買氣與商機。

海安商圈理事長黃舜屏指出，五倍券發行首日，已有民眾、遊客持五倍券消費，估計連假這2天約帶動商圈3、4成業績。他強調，為了抓住五倍券振興商機，後續也已籌畫一連串活動，包括萬聖節、街頭藝術節、海安聖誕節、海安迎新春．虎虎生風等，也有店家推出放大五倍券面額、買1送1等好康，鼓勵民眾前進商圈消費。

經發局指出，8月23日起跑的台南購物節，上路月餘，發票登錄總金額已破15億元。五倍券8日領取使用，更帶動一波消費買氣，原本平均每天約2、3000萬元登錄金額，直接暴衝到6、7000萬元。經發局說，消費滿100元即可登錄抽獎，去年台南購物節搭配三倍券，總發票登錄金額突破66億元，今年希望更上一層樓。

經發局今年也首辦台南購物節直播主、網紅徵選，吸引印尼籍、日本籍參賽者報名，現場抽籤決定題目後，參賽者須即興推廣台南特色商品，獲選冠軍的網紅可獲獎金2萬元，直播主則需經過10月15日至31日網路人氣票選，再選出最後優勝者，冠軍獎金5萬元。

由於這些網紅、直播主平均都有數萬名粉絲，未來也將藉助網紅、直播主「吸睛」功力，協助推廣台南美食、景點等特色。