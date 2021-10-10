中共中央、大陸國務院10日公布「國家標準化發展綱要」（簡稱綱要）顯示，目標到2025年，達到標準供給由大陸政府主導，向政府與市場並重轉變。標準運用由產業與貿易為主，向經濟社會全域轉變。標準化工作由國內驅動，向國內國際相互促進轉變。標準化發展由數量規模型，向品質效益型轉變。

新華社報導，綱要指出，標準化更加有效推動大陸綜合競爭力提升，促進經濟社會高品質發展，在建構新發展格局中發揮更大作用。加強關鍵技術領域標準研究，在人工智慧、量子資訊、生物技術等領域，展開標準化研究。在兩化融合、新一代資訊技術、大數據、區塊鏈、衛生健康、新能源、新材料等應用前景廣闊的技術領域，同步部署技術研發、標準研製與產業推廣，加快新技術產業化步伐。

綱要顯示，研究制定智慧船舶、高鐵、新能源汽車、智慧網聯汽車和機器人等領域關鍵技術標準，推動產業變革。適時制定和完善生物醫學研究、分子育種、無人駕駛等領域技術安全相關標準，提升技術領域安全風險管理水準。