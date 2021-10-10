韓國預定明年3月9日進行新任總統大選，執政黨「共同民主黨」今天宣布下屆總統大選候選人黨內初選結果由京畿道知事李在明勝出。日媒指出，李在明是對日強硬派。

日本產經新聞報導，共同民主黨下任總統候選人黨內初選結果顯示，56歲的李在明拿到過半數票，擊敗前總理李洛淵等人，將代表共同民主黨參選下任總統大選。

期待實現政權輪替的保守派最大在野黨「國民力量」也正辦黨內初選，預定11月上旬選出總統大選候選人。

一般預料，李在明將與「國民力量」的總統大選候選人形成實質上對決的局面。

產經報導，李在明是律師出身，直言不諱的個性頗受喜歡，他對於日韓之間的歷史問題發言強硬。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策方面，身為京畿道知事的他迅速發放補助金給市民等措施，充分展現執行力。在主要政策方面，他提倡應實施保障人民基本收入的政策。

李在明在共同民主黨內與現任總統文在寅保持續距離，屬黨內基礎較弱的非主流派，但他陸續批判文在寅政府的經濟政策等，努力爭取期待改變現狀的民眾支持。

李在明在擔任京畿道城南市長時期所推動官民合作的都市開發事業被質疑有弊案，檢方已著手對業者進行搜查，這可能對李在明造成打擊。

李在明2010年就任京畿道城南市長後開始嶄露頭角，2017年共同民主黨下任總統候選人黨內初選時首度參選，敗給後來當上總統的文在寅，但名氣竄升，被認為有群眾魅力。