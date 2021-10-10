南韓媒體《每日北韓》（Daily NK）日本版報導，北韓最高領導人金正恩為避免新冠肺炎（COVID-19）疫情因走私或海水傳染進入該國，2020年宣布禁止出海捕魚，不僅讓漁民苦不堪言，更導致北韓鎖國下的糧食缺乏危機更加嚴重。

根據報導，2019年有高達1308艘北韓漁船曾遭日本海上保安廳給予警告，但2020年卻集體消失，原因是北韓漁船除了出海捕魚之外，經常還會進行走私活動，金正恩擔心新冠肺炎會因此自中國大陸傳入北韓，故下令禁止出海。

在進行長時間的出海管制後，北韓海域中的魚類資源大量增加，貝類等養殖水產則在海上腐爛，讓漁民們氣得跳腳。部分漁民申請短期出海捕魚許可，但主管機關堅持，最快也要等到年底才會允許漁民再度出海作業。

而在北韓漁船缺席下，該國海域變成為中國大陸漁船的天下，甚至會侵入其領海進行撈捕。消息人士告訴《每日北韓》，雖然進入北韓領海可能在無警告下遭到射擊，要賭上性命，但北韓海域中的魚類資源大增，只要數小時就能滿載而歸；且中國大陸漁船航行速度快，北韓巡邏艇難以取締。

《每日北韓》指出，北韓防疫期間本就因嚴格封鎖對外交流，讓糧食和農業相關物資難以進口，中央政府居然還下令禁止出海捕魚，導致當地長期面臨的糧食不足危機更加嚴重。金正恩先前已下令執行「艱苦行軍」計畫，甚至將目前情況與1990年代的大饑荒作對比，而當時北韓據信有數十萬人死亡。