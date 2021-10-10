大滿舞團表演「夜祭」，為高雄國慶焰火活動揭開序幕。(林雅惠攝)

睽違20年國慶焰火今晚8點將在高雄港灣準時施放，廣播金鐘主持人Hugo、跨百光年主持人童童晚間7點熱力開啟「2021國慶焰火在高雄」晚會活動，與來到現場民眾及收看轉播的各地朋友一起期待今晚精彩表演及璀璨焰火。

高雄市長陳其邁晚間6點50分已抵達會場，與會來賓包含東京奧運羽球選手戴資穎等代表台灣征戰東京奧運、帕運的選手們及義大醫院策略長蔡易廷等多名防疫英雄，今晚來到高雄港，一起慶祝雙十國慶日，蔡英文總統及立法院長游錫堃也將到場致詞祝賀。

焰火施放前，首先由高雄在地平埔族樂舞展演與國際文化交織的異國港灣演出，傳統與現代，展現高雄兼容並蓄、傳承創新的蛻變與生命力。

大滿舞團來自高雄小林村大武壠部落，結合傳統祭典與鼓樂祈福，也透過「打鼓」呼應高雄舊名「打狗（打鼓）」，代表高雄歡迎所有蒞臨現場與線上收看的所有朋友們。

大滿舞團表演「夜祭」，透過鼓樂及古謠吟唱，祈求得到太祖的庇祐，為這片土地祈福，也取其「打鼓迎賓」的寓意。演出戰鼓、祭品之歌、加拉瓦兮、依拉搭賽曲目，為國慶焰火活動揭開序幕。