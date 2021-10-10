中共最近連續出動創紀錄的100多架次軍機侵擾台灣西南防空識別區，顯示中共空軍在爭奪戰場制空權、空中力量體系化和資訊化等方面取得重大進展。美空軍將領與智庫近期連續對中共空軍迅速崛起發出嚴重警告，指出中共空軍對美國來說已不是「未來的問題」，而是「眼前的問題」，它可能在2035年之前就打破美國的空中優勢。

《美國之音》報導說，美空軍副總參謀長克林特．希諾特（Clinton Hinote）說得很直接：就解放軍追趕美軍而言，美國已亮起紅燈，「我們已經沒有時間了」，「為什麼這樣說？因為過去進行兵棋推演時，都設定為未來 5、10、15 年遇到的麻煩。現在這已經不是未來的問題，而是眼前的問題。」美空軍空戰司令部司令凱利（Mark D. Kelly）也指出，過去的20年裡，美國空軍沒有居安思危，而中國則一心專注於在一場高端戰爭中打敗美國。

負責美國空軍組織、訓練和裝備事務的凱利中將說，如果中國搶先研發出第6代戰機，對美國的空中優勢來說將「不會有好的結局」，他強調，美國維持空中優勢應得到類似「曼哈頓計畫」級別的關注、資金和重視。

中共空軍發言人申進科今年8月底曾宣佈，中國空軍已經「歷史性地跨入戰略空軍門檻」。這個在2018年提出的概念，要力求空軍不僅能為陸、海軍提供空中支援，還要能獨立解決戰略任務，構建空天一體、攻防兼備的戰略空軍。

美空軍總參謀長查爾斯．布朗(Charles Q. Brown)上個月在國家記者俱樂部的一次公開講話中提醒說，中國武裝力量企圖將在2035年實現全面現代化，2050年達到世界一流水準。他認為，中國有可能可以在2035年之前打破美國的空中優勢。

有關美國或將逐漸失去空中優勢的擔憂至少可以追溯到國防部在2016年的一篇有些此議題的研究報告，報告沒有直接提到中國，但卻指出新興的綜合威脅加上美國機隊的老化，都將不利於美國空軍在2030年以後維持空中優勢的能力。

前美國國防部官員彼得．萊頓(Peter Layton)分析稱，研究的結論十分清楚，那就是美國在遠距離作戰中將會失去優勢。美國的亞太對手(中國)可以首先發起對關島等地的空軍基地的攻擊，令美軍戰機甚至可能無法參戰。美國空軍的裝備現代化計畫要解決這個問題，例如B-21隱形長程戰略轟炸機和下一代空優戰機(NGAD)，但這些計畫在2030年前不太可能產生真正的影響。

萊頓從另一角度分析，美國對空戰能力的評估可以從軍方在不同年代所常用的術語中反應出來。冷戰之後，美軍常用的說法是維持「制空權」（air dominance）」，後來看不到有什麼可能的潛在對手，「制霸權」（air supremacy）就逐漸流行起來。而現在，美國的目標僅能保持「空中優勢」（air superiority）。從術語使用的角度就能看到，美國空軍的思考方式已經從「自己的飛機不可能會被打下」的時期演變到「希望將損失限制在可接受水準」的時期。