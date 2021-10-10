即將進入10月中旬，運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，生肖屬牛、龍、羊、雞、豬的人月底前運勢不佳，生活和職場上都要更加謹慎，小心破財危機，更要慎防小人，防患未然可把損失降到最低。

▍1.生肖牛

10月屬牛人行「醜戌相刑」、「劫財重重」運，運氣急轉直下，容易破財，凡事要更加注意，避免意外的發生，不適合太過激烈的生財方式。同時，外出保管好財物，以免丟失，出門也要鎖好門窗防盜竊。與人溝通要注意說話的語氣和態度，否則容易與人產生摩擦，招來小人。

▍2.生肖龍

屬龍人10月行「辰戌相衝」運，人緣變差，辦事總是碰壁，不太順利，好運遠離，各種難題出現，令人煩心。月底前收入很不穩定，時多時少，建議不要亂花錢，做好儲蓄以備不時之需。目前不利於個人的發展，不適合跳槽。健康運很差，容易生病，要避免奔波勞碌，注意保養身體。

▍3.生肖羊

屬羊人10月正值「未戌相破」、「劫財重重」運，提防被人掠奪成果，工作上要更加謹慎，留意身邊小人動向。月底前有破財可能，難以存錢，財物損失嚴重，千萬不要做冒險的投資，工作壓力增大，對自己沒有信心。運勢不佳時，最好行事更加低調，可修身養性，靜待時機。

▍4.生肖雞

屬雞人10月有「酉戌相害」、「印綬過旺」運，生活中煩惱多，易招惹是非，建議保持低調，謹慎做事。月底前紛爭不斷，瑣事繁多，容易心煩意亂，運勢低迷還要慎防上當受騙。與人相處時要注意，盡量少和不熟悉的人有過多的來往。

▍5.生肖豬

10月屬豬人有「七殺重重」運，壓力大、心情差，要注意身體健康和心理健康。月底前工作不順利，磕磕絆絆，做好的東西可能會被退回，要更加認真面對工作，千萬不要偷懶。容易與人吵架，最好減少不必要的爭辯，因為毫無意義，踏實做事，保持正面的心態才是最重要的。

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