國慶連假第二天，出遊車潮讓國道多處壅塞，而明（11）日收假車潮湧現，高公局預估國道交通量為112百萬車公里為平日年平均的1.3倍，有9大地雷路段恐車多壅塞，呼籲北向用路人上午時段出發，南向則下午出發，以避開車潮。

高公局指出，明日(10/11)為國慶日連續假期第3日，車流以北向返鄉車潮為主，預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統雙向採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局表示，今日（10/10）下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口、北斗至埔鹽系統、國1高架北上泰山至三重、國1南向大華至汐止；國3北向高原至大溪、南投服務區至南投；國6西行東草屯至霧峰系統；國10西行燕巢系統至燕巢；國5北向頭城至坪林等，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為71.8百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里，仍在預期範圍。