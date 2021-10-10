YouTuber曾博恩（博恩）因主持脫口秀《博恩夜夜秀》走紅，近日衰捲龍龍、老K引發的《炎上》風波，在鏡頭前痛哭道歉惹粉絲心疼。今（10日）傳出好消息，原來博恩在社群平台分享當上新手爸爸，並透露小孩名字還沒想好，開放大家投稿。

博恩2019年8月結婚，曾在影片中曬出婚紗照，太太Mami臉蛋姣好，身穿下半身透視的蕾絲禮服小露美腿，雙方互動超甜蜜，只不過博恩事先完全沒說過老婆已懷孕，今10日無預警在社群平台宣布當爸，用幽默的口吻打趣表示：「千萬別相信單單一次精液分析的結果。至於為什麼會這樣……明年專場再解釋吧。還沒想好名字開放投稿。」喜訊公開不到一個小時，徐乃麟、熊熊、李岳、陳大天等藝人朋友都獻上祝福，連立委高嘉瑜、市議員許淑華都留言恭喜，網友反應更為熱烈，吸引破4萬粉絲按讚、狂蓋千則留言樓。

事實上，博恩去年曾在陶晶瑩的節目中透露絕對不生小孩，讓陶晶瑩忍不住開玩笑：「你套子戴幾層啊？怎麼能夠保證絕對不會中。」這時博恩才鬆口自己的精子品質不優，「我的形狀良率好像很差，所以它們沒有辦法鑽進去卵子裡」所以對生小孩一事隨緣，笑說自己有了「無限開火權」，想不到今年就升格當爸爸。