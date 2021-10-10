台北101於今日（10/10）晚間18:30-22:00點燈打字，邀集全民一起歡慶國慶，齊祝美好之地、民主台灣生日快樂。

點燈打字文字內容有：婆娑之島、美好之地、民主國度、自由台灣、全民齊心、歡慶國慶、生日快樂。

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