慶雙十國慶 台北101今晚點燈祝賀 19:522021/10/10 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 慶雙十國慶 台北101今晚點燈祝賀（吳奕萱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北101於今日（10/10）晚間18:30-22:00點燈打字，邀集全民一起歡慶國慶，齊祝美好之地、民主台灣生日快樂。 點燈打字文字內容有：婆娑之島、美好之地、民主國度、自由台灣、全民齊心、歡慶國慶、生日快樂。 雙十限定 免費暢遊竹市動物園 鄭正鈐號召國慶遊行 趙少康、張亞中響應 #國慶 #點燈 #台北101 #10 #歡慶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹市12名國慶寶寶來報到 市長林智堅送上祝福 15:322021/10/10 生活 竹縣國慶升旗典禮與民眾齊慶雙十 楊文科祝中華民國國運昌隆 13:522021/10/10 生活 潘文忠慰勉國慶大會表演學生 共祝中華民國生日快樂 13:102021/10/10 生活 圓規颱風估今晚發布海警 明後兩天影響最劇 11:202021/10/10 生活 多圖／震撼！雙十國慶三軍秀肌肉 雷虎壓軸衝場掀高潮 10:372021/10/10 政治 交響樂揭開國慶序幕 蔡英文：這一年來我們穩住疫情 09:522021/10/10 政治 台中雙十國慶升旗 盧秀燕：市府兼顧防疫拚經濟 09:212021/10/10 政治 黃珊珊國慶日「滿滿高中回憶」 參加北一女樂儀隊青澀模樣曝光 13:062021/10/10 政治 歡慶出道15週年RADWIMPS下月出新輯 14:582021/10/10 娛樂 國慶日適逢全運會聖火回新北 侯友宜：用運動精神守護國土 12:002021/10/10 生活 國慶亮點！陸航直升機吊掛巨幅國旗 順利達成任務背後眉角多 15:212021/10/10 政治 生活熱門新聞 29年中古屋花5萬粉刷 女賣家點交時崩潰：惡夢開始 - 生活 好市多人氣果汁她喝一半退貨 理由填5字網公幹：台灣人沒有極限 - 生活 圓規颱風20：30海警 最新路徑曝光 這2地雨最大 - 生活 男領五倍券拆開喜喊是「七倍券」 網驚：數位綁定虧大了 - 生活 直播》國慶焰火秀登場 施放2萬發照亮港都夜空 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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