台北101於今日（10/10）晚間18:30-22:00點燈打字，邀集全民一起歡慶國慶，齊祝美好之地、民主台灣生日快樂。

點燈打字文字內容有：婆娑之島、美好之地、民主國度、自由台灣、全民齊心、歡慶國慶、生日快樂。