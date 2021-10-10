中央氣象局今(10)日晚間20：30發布第十八號颱風「圓規」的海上颱風警報，預測路徑將從巴士海峽南側經過，預計周一(11日)、周二(12日)影響最明顯，周三(13日)逐漸遠離。依最新資料預測，因圓規颱風外圍環流寬廣，可能將帶來致災性降雨，北部及東半部地區要嚴防強風豪雨，氣象局20：40開記者會說明。

【LIVE直播】圓規颱風海上颱風警報發布 中央氣象局最新說明｜2021.10.10

氣象局同時發布大雨特報，第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(10日)晚至明(11)日基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意。隨著颱風逐漸接近，今晚起雨逐漸變大、風浪也大，東半部及北部地區有短暫陣雨，北部、東南部(含綠島、蘭嶼)沿海、空曠及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

中央氣象局今(10)日晚間20：30發布第十八號颱風「圓規」的海上颱風警報。(圖/氣象局)

大雨特報。(圖/氣象局)

周一、周二(11、12日)受颱風外圍環流影響，嚴防致災性降雨，東半部、北部地區及中南部高山易有大雨或豪雨，東半部地區及桃園以北山區有局部豪雨等級以上降雨的機率，台灣沿海、空曠及各外島，風力強勁，將出現9至12級強陣風，各地沿海，可能出現5米以上危險大浪。周三(13日)起颱風逐漸遠離，威脅趨緩，各地雨勢也將趨緩。

因圓規颱風外圍環流寬廣，可能將帶來致災性豪大雨，北部及東半部地區將有顯著降雨。(圖/氣象局)

氣象局提醒，圓規颱風位於大低壓環流內，結構仍在整合中，路徑仍有不確定性，因其外圍環流強且寬廣，威脅區域也廣，就算未發佈陸上警報也不能輕忽威脅。