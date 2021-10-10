新北市消防局長黃德清表示，日前陸續出現民眾惡意施放爆竹煙火騷擾附近住戶，目前已與警察局等相關機關協調合作，針對違法份子，均依相關法令嚴加懲罰。（消防局提供）

新北市今（10）凌晨4時許有民眾至新店區中興路二段新店交流道口附近天橋上違規施放煙火，驚醒附近住戶，新店分局碧潭派出所獲報針對監視畫面對可疑轎車追緝，朝社會秩序維護法偵辦，另涉及違反新北市爆竹煙火施放管制辦法部分，消防局將依「爆竹煙火管理條例」第29條第1項第7款處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

新北市消防局長黃德清表示，日前陸續出現民眾惡意施放爆竹煙火騷擾附近住戶，目前已與警察局等相關機關協調合作，針對違法份子，均依相關法令嚴加懲罰，呼籲民眾切勿存僥倖心態，違法利用爆竹討債或復仇滋事。