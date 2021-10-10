台灣首部同志青春愛情喜劇《17歲的天空》2004年上映時引起廣大迴響，經過4K數位修復集資計劃，將在本月15日重返大銀幕。片中演員Duncan（周群達）、金勤，及監製李耀華、葉育萍、編劇傅睿邨合體出席記者會，來台打拼20年的Duncan今年終於順利拿到就業金卡，金勤則是退居幕後，擔任林依晨、陳柏霖、楊丞琳等大咖的表演老師。

眾人皆表示睽違17年後再看該片還是很新鮮，拍片回憶歷歷在目，不覺得有過了這麼久，金勤笑說「我現在腦中立刻浮現的是傑夫在我身上親吻，那嘴唇的觸感還是難以忘懷」，很開心之前在北影放映時，台下年輕觀眾們很有反應，片中的笑點都不過時，更有年紀較小的觀眾受到鼓舞，這次的修復版，自願來當義工幫忙。監製葉育萍分享拍攝成本約400萬當初拍的時候也沒想過會破千萬票房，上映首周末甚至只有3家戲院排片，但卻是排滿人龍。

之後更進軍海外影展，連美國的夜店都在播放，還陸續收到全球觀眾的來信說給了他們很大的鼓舞，甚至有老師當作教學題材放在課堂上給學生看，不過身為表演老師的金勤被問到是否也有播放給自己的學生看時，他害羞回「沒有啦，有學生看過來問我，我就回『不討論外面的事情』，怕成為焦點。這次重映喜訊曝光後，也有不少網友私訊說是童年回憶，點燃他們對同志的愛，一定會再去支持，讓主創團隊們紛紛驚呼「沒想到影響力這麼大」。

Duncan近年除了演出昨在北影獲4項大獎的《消失的情人節》外，也暌違多年在《複身犯》中與《17歲的天空》配對的楊祐寧二度合作，他認為2人在表演的理念上都成長了不少，變得更加深層、成熟。最近順利申請到就業金卡的他，也開心喊「終於可以安心留在台灣」，被問到是否要在台落地生根？他妙答「已經落地了，但還沒要生根」。

已8年未演戲的金勤則說如果有適合的角色都不排斥，但因為不好調整上課時間便婉拒，目前將重心放在教學上，「跟不少藝人切磋表演，這也是某種深耕，像是《返校》的曾敬驊、王淨，我們之後都有持續聯絡，跟業界還是有密切的聯結，可以看到我的學生的作品」。大霈當初接演《消失的情人節》也請他教戲，幫忙做角色功課。