清境農場國慶日湧入8300人，創下今年最高紀錄。（清境農場提供／陳淑芬南投傳真）

今天國慶日是連假第二天，民眾掌握好天氣湧進合歡山區沿線景點，清境農場昨天入園數為5800人次，今天則更湧入8369人次，創下今年疫情以來單日最高紀錄。清境農場觀光行政組長林俊雄表示，觀山牧區「馬術秀」、青青草原「綿羊秀」都擠滿人潮，連步道都被遊客擠爆。

國慶連假自昨天起天氣炎熱，大批民眾湧進南投縣溪頭及合歡山沿線清境等景點避暑，根據清境農場的統計，昨天入園人數為5800人次，今天飆高為8369人次，創下今年單日的最高紀錄，是今年疫情以來首見。

林俊雄表示，清境農場的「綿羊秀」、「馬術秀」可近距離與綿羊、牛隻和馬匹接觸，深受大小朋友喜愛，假日登場的「綿羊秀」在上午9時30分及下午2時30分各一場，開演前半小時都會湧進大批人潮，連步道都擠滿遊客擠。

場方表示，「振興五倍券」在清境農場住宿、餐飲及農特產品消費均加碼優惠，歡迎民眾善加運用。