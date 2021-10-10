蔡英文總統今天(10日)在國慶談話提及「四個堅持」，並強調「這是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數」，引發各界關注。前外交官介文汲表示，蔡英文的演說無助於改善兩岸關係，反而可能會加劇對立，他還認為，慶祝中華民國的生日，應該基於中華民國立國的歷史背景和精神，而不是用挑起對立的方式來炫耀。

介文汲今透過連線接受《中天新聞》採訪時表示，蔡英文的國慶演說，對於改善緊繃的兩岸關係，是沒有任何幫助的，她對國際情勢的觀點和表述的方式，只會加劇兩岸對立，滿可惜的，而慶祝中華民國的生日，必須要記住中華民國建立於110年前，和整個中國的命運有不可分割的關聯，應該從這個角度來慶祝國慶，而不是把兩岸的關係，用一種割裂、對立、各走各路的方式，不斷炫耀，但事實上國際情勢沒有如她所講的樂觀。

介文汲認為，慶祝國慶，還是要從立國的歷史和基本精神出發，也就是國父孫中山先生的三民主義，如果背離歷史、立國精神和價值，這樣的慶祝，只能是為蔡英文和民進黨的意識形態擦脂抹粉，並沒有什麼實質上慶祝的意義。

介文汲指出，中華民國是避免兩岸衝突最重要的寶貝，民進黨取得政權，還是要站在中華民國的立場，如果是假中華民國之名，站在台獨的立場，對台灣也不利，尤其大家很關心兩岸會不會惡化，介文汲對蔡英文感到失望，並指她還是把意識形態擺在台灣老百姓的安全、幸福之上。