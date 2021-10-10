有「最美港姐」封號的香港大美人李嘉欣，久未出席公開活動，她日前難得與天后鄭秀文出席活動，自爆因與朋友飯局多多，胖了15磅（約6.8公斤）。她事後在社群網站PO出當日活動照，豐腴身形更是讓網友驚訝不已，直呼是二胎了嗎？

現年51歲的李嘉欣在疫情期間鮮少公開露面，她近日難得在網上PO出與鄭秀文參加活動的現場照，明顯豐腴的身形引發網友熱議，「女神您這是二胎了麼？還是純粹吃胖了呀，哈哈」、「這是妳？突然感覺老了好多」、「好像懷孕了」。

李嘉欣深得富商老公許晉亨寵愛，根據港媒報導，她受訪時透露最近都在忙私人事情，除了照顧家庭還有管理名下3匹愛駒，還爆料10歲兒子Jayden Max開始會跟她討論女孩子，但她都以朋友身分給意見，亦有心理準備將來兒子會黏女友比媽媽還多，笑說：「一個好媳婦，三代好兒孫。」

至於網友最關心的身材問題，李嘉欣在活動上表示，因為與朋友飯局多多，一度令她胖15磅，不過她近來靠著運動，已減去6、7磅（約3公斤）。已好久沒旅遊的她，也稱最想在疫情過後與老公去日本過兩人世界。