祖雄走秀。（陳俊吉攝）

林可彤、周厚安與設計師陳冠百合影。（陳俊吉攝）

林可彤產後復出。（陳俊吉攝）

林可彤與周厚安、祖雄、加賀美智久、河村一樹、巴奈等人一起走秀。（陳俊吉攝）

王麗雅擔任看秀嘉賓。（陳俊吉攝）

黃子佼擔任看秀嘉賓。（陳俊吉攝）

林可彤產二胎後5個月，10日把第一場公開活動獻給台灣唯一零廢棄時裝Story Wear品牌年度大秀，與周厚安、祖雄、加賀美智久、河村一樹、巴奈等人一起出席走秀。已半年多沒公開出席活動、每天只能在家跟小孩講話的她，超開心有機會出來「放風」，不過她笑說，前一晚才想到完全沒有為了走秀瘦身間肥，「從進月子中心兩周時就說還有5公斤還在身上，至今5個月過去了，揮之不去5公斤還在身上！」

林可彤透露跟設計師陳冠百有10多年的好交情，「我以前就常常拍她們家族品牌型錄，曾是她們家專屬模特兒，冠百自創品牌後，我也有參與過她們跟腦麻協會合作的公益活動。這次能參與這一場秀很有意義，自己有了小孩之後，更覺得永續環保、愛護地球是對未來下一代最重要的事。你我都不是局外人，我可能再用地球40年，我的小孩還要用80年，希望地球愈來愈好」。

演出史詩大戲《斯卡羅》後打開知名度的周厚安，也獻出走秀處女秀，周厚安首次走秀相當認真，不但參與好幾次彩排，也特意一天只吃一餐瘦身，他雖笑稱在家練習台步時，不好意思給家人看，但他這次有特別邀請媽媽康粹蘭來看秀，媽媽把自己的第一次看時尚秀獻給他，她除了認為品牌倡議的永續環保理念非常重要，也大方讚美兒子的伸展台初體驗「表現得很好」。

周厚安坦言最近外出或去餐廳吃飯時很常被認出，大家會叫他劇中名「必麒麟」、諧音「冰淇淋」或「周華健的兒子」，「就是沒有人叫我周厚安，但我一點也不介意，因為我確實是周華健的兒子啊」。

他表示非常喜歡Story Wear的理念。「很少時裝品牌有做到這麼完整的永續理念和社會公益，品牌請一些弱勢婦女來參與裁縫製作流程，而且衣標上會有裁縫師的簽名和註明她們製作的工時，我身上這件外套衣標上面寫的是花35小時製作的，穿起來就覺得很有溫度和感受。」

祖雄走秀露出半邊結實胸膛，坦言是人生第一次露點走秀，原本是要穿很正式的西裝，到場才知道造型換了，不過因為自己剛拍完寫真集，身材還保持不錯，所以一點也不介意，他也透露即將推出自己的健身品牌，除了有健身器材產品也會結合線上教學課程，坦言年初就有此計畫，但是因應疫情大家有居家健身的需求，確實加快了籌備腳步。

加賀美智久這次登上大秀伸展台的服裝，有著他長達四分之一世紀的特殊紀念故事。他把一套25年前的 Benetton 黑色燈芯絨丹寧西裝交給Story Wear改造，這件西裝是他正式進入日本時尚圈的象徵。他透露當時在日本，只有雜誌社，時尚製作公司或模特兒才能參與品牌的Sample Sale活動。這一套西裝，就是首次受邀參與 sample sale 購買的第一套西裝。他說：「雖然沒有穿幾次，但是一直捨不得丟，這好比我的戰袍，從幕後走到幕前．而這一次，我再次穿上它，站上伸展台．心裡覺得很感動。」

黃子佼是這次臺北時裝周出席率最高的明星模範生，近年來他總以實際行動支持台灣設計師，他說；「很多年前就注意到Story Wear，在台灣還沒有人談零廢棄、永續時尚時，他們就已經開始做，走得很前面。」佼佼的實際力挺也包括最近親自去A11快閃店血拚、「我買了衣服和包包，品牌的理念和做法都非常好，服裝又有型，找不到不支持的理由。」