本周《綜藝大集合》以街頭公園風格做開場，一開場就有男藝人在街頭公園打起了籃球，但是沒想到打到一半，胡瓜走出來制止，聲稱自己是「公園的管理者」，在公園做任何活動都要經過他的同意，馬上制止大家打球，胡瓜甚至做起體操，嘻小瓜及女團「Girls Together」怒嗆胡瓜搶起地盤，一場公園熱舞大對決開始，還邀請到「新北市街頭藝術協會」的舞者出來PK，現場散發出濃濃的嘻哈街頭風，雙方人馬也毫不吝嗇的大秀舞技，現場熱血沸騰氣氛超嗨。

胡瓜以「公園管理員」的身分舉辦一場BATTLE大賽，雙方交叉尬舞，場面更是激烈，沒想到尬舞分不出勝負，所以胡瓜就提議「超級熱舞大風吹」讓現場8名挑戰者來PK遊戲，沒搶到椅子者要1位1位的淘汰，淘汰到最後獲勝的人可以獲得獎金，而最後頒獎金時，胡瓜來送幸福獎金，大家非常好奇的問：「阿伯你到底是公園的什麼人？」胡瓜將他的生財工具香腸車攤販推出，說他只是在公園裡賣香腸的阿伯，最近香腸生意不錯，可以來加碼，被說是「史上最富香腸伯」，讓胡瓜自己也笑歪。