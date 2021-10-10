國慶焰火原訂今晚8時正式施放，未料流程沒有控制好時間，delay（延遲）約5分鐘，尤其官員致詞部分，更引發網友公憤，立法院長游錫堃致詞提到美麗島事件，被網友酸是「在上歷史課嗎？」蔡英文總統雖然盡快演說完畢，但看稿照唸，也被酸「再現讀稿機」。另外，轉播品質不穩，還狂Lag，也令無法到場的網友無法接受。
其中，游錫堃致詞落落長，約莫7分鐘，過程談到美麗島事件，講述過往台灣、高雄歷史，眼見快要超時，引發網友怒火，最後趕緊才「交棒」給蔡英文，網友直批「有人要阻止他繼續講嗎」、「繳出麥，等放完再講啦」、「等等會不會禮貌性的斷電XD」、「請問今天是上歷史課嗎？」
蔡英文雖然只致詞3分鐘，但由於時間已超過表定8時施放煙火時間，網友也多表不耐，直批她只會看稿致詞，但也有人為她緩頰，已經說很快了。
此外，網友也反應，轉播狀況不斷，網友直說網路轉播一直會卡，連電視轉播的也是，「狂切畫面一直LAG，工作人員沒發現？」。不過，也有網友給予整場活動正面肯定，「覺得煙火配交響樂團很讚」、「曲目搭配得很棒」、「光看大高雄海景心滿意足，感謝台灣政府」。
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