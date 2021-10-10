國慶焰火在高雄港區施放，因會場周遭實施三階段交通管制，高雄的大眾運輸系統截至晚上7點，捷運運量已達14萬，輕軌達1.4萬，還有不少民眾選擇搭乘接駁車、公車前往最佳觀賞地點。

高雄捷運公司表示，今天國慶焰火進場階段秩序良好，焰火結束散場時，搭乘輕軌可能會等待較久，建議民眾多利用附近的捷運站離場，如O1西子灣站、O2鹽埕埔站、O4市議會站、R6凱旋站、R9中央公園站等。