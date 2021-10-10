國慶焰火散場 高捷建議到這5站搭乘 20:362021/10/10 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國慶焰火在高雄港區施放，因會場周遭實施三階段交通管制，高雄的大眾運輸系統截至晚上7點，捷運運量已達14萬，輕軌達1.4萬，還有不少民眾選擇搭乘接駁車、公車前往最佳觀賞地點。(劉宥廷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國慶焰火在高雄港區施放，因會場周遭實施三階段交通管制，高雄的大眾運輸系統截至晚上7點，捷運運量已達14萬，輕軌達1.4萬，還有不少民眾選擇搭乘接駁車、公車前往最佳觀賞地點。 高雄捷運公司表示，今天國慶焰火進場階段秩序良好，焰火結束散場時，搭乘輕軌可能會等待較久，建議民眾多利用附近的捷運站離場，如O1西子灣站、O2鹽埕埔站、O4市議會站、R6凱旋站、R9中央公園站等。 協助防疫捍衛台灣 新北出動8台環保車隊參加國慶遊行 台灣英雄大遊行登場 上萬民眾與20萬網友齊喝采 #國慶焰火 #搭乘 #輕軌 #散場 #高捷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國軍最受矚目的各型飛彈車 參演國慶大會順序 09:242021/10/10 政治 新濱碼頭海軍巡防艦 開放參觀 04:102021/10/10 地方新聞 國慶焰火發射筒遭海波浪沖走 慶籌會：不影響施放 14:192021/10/10 生活 國慶焰火施放前 高雄壽山情人觀景台人潮湧入管制進入 19:092021/10/10 生活 新竹市12名國慶寶寶來報到 市長林智堅送上祝福 15:322021/10/10 生活 國慶亮點！陸航直升機吊掛巨幅國旗 順利達成任務背後眉角多 15:212021/10/10 政治 黃珊珊國慶日「滿滿高中回憶」 參加北一女樂儀隊青澀模樣曝光 13:062021/10/10 政治 白來了！第7代嗡嗡包線上登記民眾撲空 柯文哲認宣傳不足 09:422021/10/10 生活 「蹓蹓攝影展」國慶連假登場 盧秀燕：用行動愛護動物 13:492021/10/10 生活 張亞中現身國父紀念館參加國慶升旗典禮 支持者熱情大喊這一句 10:322021/10/10 政治 交響樂揭開國慶序幕 蔡英文：這一年來我們穩住疫情 09:522021/10/10 政治 生活熱門新聞 說好的八點呢？國慶焰火誤點5分 他致詞超時挨轟「上歷史課」 - 生活 圓規颱風20：30海警 最新路徑曝光 這2地雨最大 - 生活 好市多人氣果汁她喝一半退貨 理由填5字網公幹：台灣人沒有極限 - 生活 男領五倍券拆開喜喊是「七倍券」 網驚：數位綁定虧大了 - 生活 鱷魚爽做日光浴 下秒突遭頂尖掠食者偷襲 全場嚇傻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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