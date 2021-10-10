台南市二仁溪口8日深夜發生1艘小漁船「進來祥」遭浪打翻事故，落海的船上3名漁民只有陳姓1船員獲救，海巡署人員持續搜尋，家屬連日在岸邊引頸等候，10日上午先在翻船附近尋獲59歲陳姓船長屍體。晚間7時45分在安平外海西方1海浬尋獲蔡姓船員屍體。

陳姓船長、51歲陳姓船員與41歲蔡姓船員8日晚間6時搭乘小漁船出海捕魚，當晚台南沿海起大浪，安檢所人員已提醒，3人為求生計，打算捕撈季節性的白帶魚，仍冒險出海。

「進來祥」小漁船直到8日晚間10時許準備進港，在入港前的近二仁溪出海口處，受2波大浪襲擊，小船翻覆，3人皆落海，船上的陳姓船員因穿著救生衣，未受海浪淹沒，幸運被沖回岸邊，其餘兩人因未即時穿上救生衣，消失在海面上。

船難發生距離岸邊守望哨甚近，岸巡人員全程目睹，立刻以遙控救生圈給予陳男即時幫助，陳男上岸時全身擦挫傷，因吞嚥過多海水狂吐。

海巡署出動岸巡與海巡隊同時搜尋落海2人一夜未果，翻覆的小漁船也被海浪衝到岸邊，焦急的家屬9日一整天在岸上等待，不料因浪況不佳，搜尋行動徒勞無功。

直到10日上午10時許，海巡隊船艇才在翻船附近外海發現陳姓船長屍體，將他打撈起，載回岸邊，隨即由家屬接手處理。

晚間7時許，搜尋人員又在安平西側外海1海浬處發現蔡男屍體，載運回岸邊。