目前西北太平洋地區雙颱共舞，第18號「圓規」外圍水氣今晚將為北部地區帶來局部短暫陣雨，中央氣象局已針對圓規發布海上颱風警報，周一(11)、周二(12)影響最明顯，尤其北部山區、東半部降雨會越來越明顯，甚至有大雨或豪雨等級將與出線，須多加留意；而第19號「南修」對台則無直接影響。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，圓規實時位置位於鵝鑾鼻東南東方約730公里海面上，以每小時21公里速度向西進行，氣象局已於8時30分發布海上颱風警報，目前強度上維持輕度颱風，未來有逐漸增強趨勢，由於颱風處在季風低壓之內，特徵為北側強風特別明顯，11-12日颱風路徑以通過巴士海峽為主，台灣周圍海域風浪都會特別強，尤其東半部、北部地區強降雨要特別注意。

林秉煜指出，11-12日颱風距離台灣最為接近，今晚至明日基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，不排除有豪雨等級以上強降雨機率，預計降雨區域到了12日會往台東一帶擴展。另外，明早台灣周圍風力平均可到7-8級，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，預計會持續到明晚。

此外，浪高部分，東半部綠島、蘭嶼已經觀測到3米浪高，其他地區則約1.5米，預估到12日浪高甚至會高達5米浪，非不必要請不要前往海邊活動。

林秉煜指出，雖然目前警戒區域只是在巴士海峽一帶，但是各地沿海風浪相當明顯，請民眾多加留意。