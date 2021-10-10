牌照被註銷遭警攔查心虛 毒品前科男逃逸連撞路邊2車

36歲有毒品前科的彭姓男子，昨駕駛一輛車牌逾檢遭註銷的自小客車行經花蓮機場附近時，被警方攔查不停，竟還加速逃逸，不慎撞到2輛無辜車輛，所幸車上駕駛均無大礙，不過彭竟棄車逃逸，搭上友人的車逃離現場，警方擴大調閱監視器成功逮人，依肇事逃逸罪嫌移送法辦。

新城警分局嘉里派出所員警昨下午1時45分許，行經台9線光復路與機場巷口，發現一部自小客行跡可疑，於是透過小電腦查詢，發現該部車輛號牌逾檢註銷，於是立即騎機車上前鳴警報器示意該車停車受檢。

沒想到該車駕駛竟不聽從警方攔查，反而改道行駛機慢車道加速逃逸，並擦撞到一輛自小客車，隨後又在台9線嘉里與福德路口時，與另外一輛準備右轉的名車發生碰撞，因速度太快，車輛損壞嚴重，且遭撞車上的乘客頭部挫傷，所幸意識清楚，送醫治療無大礙。

不過肇事駕駛見狀立即棄車逃逸，並在雙十連假台9線上滿滿的車陣中徒步逃跑，之後跳上友人所駕的自小客車逃逸，案發後新城分局立即啟動鷹眼小組，擴大調閱監視器，追查肇事逃逸彭姓涉案人所乘坐的車輛，並在7小時後，約在昨晚8時將他追緝到案，今依肇事逃逸罪嫌移請花蓮地檢署偵辦。

36歲有毒品前科的彭姓男子，昨駕駛一輛車牌逾檢遭註銷的自小客車行經花蓮機場附近時，被警方攔查不停，竟還加速逃逸，結果不慎撞到2輛無辜車輛。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

36歲有毒品前科的彭姓男子，昨駕駛一輛車牌逾檢遭註銷的自小客車行經花蓮機場附近時，被警方攔查不停，竟還加速逃逸，結果不慎撞到2輛無辜車輛。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

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