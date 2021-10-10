針對蔡英文總統今天國慶談話，提及「四個堅持」，政大外交系副教授黃奎博表示，蔡英文就是打「安全牌」，但她應該對國人說明，既然她不要兩岸過去的政治對話基礎，那要用什麼來與中共政權「平等對話」、「解決分歧」，至今打迷糊仗打了5年多，面對兩岸緊張情勢日益攀升，總該有個更明確的做法或路徑圖。

黃奎博說，蔡英文說「72年來國軍保家衛國」，這是在偷渡「中華民國台灣從1949年起算」的偏狹史觀，且對國軍不敬，因為從大陸時期就保家衛國的中華民國國軍，過去的犧牲奉獻被身為三軍統帥的蔡英文抹煞掉了，蔡應該向國軍及全體國人道歉。

針對蔡英文提到，政府走出一條不再依賴單一市場的新經濟路線，黃奎博表示，去年我國對陸、港經貿依存度創歷史新高，兩岸水果貿易爭議也突顯若干台灣農產品對大陸市場的依賴，所以還需要有更實際的行動與成果，使國人確信民進黨主政下，台灣不再依賴單一市場。

至於蔡英文盼引進社會力，共同尋求解決公共議題的路徑，黃奎博質疑，蔡政府能否公平、公正地邀請各種不同意見的社會團體，而不是以御用民間團體，或只擁護特定政治意識形態的民間團體為主？若能做到這點才是正辦，不然，只是引入親近民進黨的民間團體為民進黨的政治議程背書而已。

黃奎博指出，蔡英文認為「我們走的每一步，勢必牽動世界未來的走向；世界未來的走向，也必將影響台灣的前途」，這有點像是蔡過去說「台灣不是棋子而是棋手」的改良版。

黃奎博認為，而所謂台灣的每一步都會牽動世界未來的走向，是自我打氣的成分遠高於國際現實；國人不能失去自信，但也不能一直被灌迷湯，失去了對於現實的判斷。

此外，黃奎博指出，蔡英文稱「台灣的國際形象，不再是亞細亞孤兒」，他反問，台灣是沒有爸媽嗎？蔡英文不必還玩悲情牌。台灣受中華民國保障，才有今日民主繁榮的現狀；中華民國是台灣的屏障，台灣是中華民國的驕傲。