高雄國慶焰火施放現場，總統蔡英文致詞表示，相隔20年來，經大家共同努力，高雄逐漸成長轉型，她細數高雄車站、捷運、輕軌等路網建設，衛武營、高雄流行音樂中心等藝文重地，及橋頭科學園區與產業轉型等政策，強調高雄轉型成功，已越來越美麗。

蔡英文表示，今晚邀請大家一起見證經過歷任高雄市長努力、與現任市長陳其邁緊緊緊的帶動下，高雄的嶄新面貌，歡迎大家今晚來高雄欣賞煙火後，可再留下多看看、多走走，高雄越來越漂亮，也越來越不一樣。

蔡英文指出，高雄歷經重要改變，亞洲新灣區、橋頭科學園區，招商成功，許多廠商要進駐。橋科往北串連路科、南科，往南串連屏東科技園區，將會創造更多更好的在地就業機會。

國慶焰火選在高雄施放，就是要邀請大家來見證，高雄歷經歷任市長的努力，及高雄市長陳其邁緊緊緊的拼勁，高雄還加碼高雄券，印有戴資穎，今晚大家可欣賞美麗的焰火，大家也可多留在高雄走走，現在愛河還能搭乘熱氣球，高雄真的愈來愈美了，越來越不一樣。

蔡英文強調，現在疫情穩定 我們要朝向振興的階段，邀請大家「振興不忘防疫，防疫不忘振興」，落實防疫也要強化觀光消費的力道，振興經濟大家一起來拚。

立法院長游錫堃則以國慶籌備會主委的身份出席，肯定高雄防疫表現卓著，並細數高雄歷史，肯定高雄蛻變為國際聞名、人文科技的港灣城市。