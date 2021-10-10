穩定幣（STABLECOIN）是加密貨幣商為取得監管單位認同，設定與法幣同比例的擔保品「以示夠力」，能為加密貨幣投資者實現回報利潤，或是用於加密貨幣之間的轉換。根據CoinMarketCap統計，前10大穩定幣的總市值1260億美元，其中只有6種穩定幣的市值超過10億美元。而穩定幣大咖Tether和USDCoin，流動資金池分別約684億美元、314億美元。

惠譽評等10月起將固定發布穩定幣的監看報告。惠譽表示，雖然穩定幣的市值增長迅速，穩定幣的資產配置其實相當廣泛，尤其不可能是現金，證券投資組合通常投資於商業票據（CP）等短期證券，而Tether的資產包括貴金屬和擔保貸款，這些遠比CP的估值還不穩定。

基於虛擬資產相關業者已成功掛牌股市，如交易平台商COINBASE在那指上市，大型金融機構亦逐步將虛擬資產相關納入ETF商品，惠譽認為，有責任了解穩定幣的實質情況，經深入各發行商的公開資料了解，發現其中主要組成是未償還代幣的短期證券，亦顯示穩定幣穧短期信貸市場的相關性越來越大，投資組合大部分曝險期都超過6個月，信評機構需持續關注可能衍生的信用風險。