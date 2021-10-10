眼見天然氣與電力價格節節攀升，今年冬季歐洲可能有數千萬家庭負擔不了昂貴的暖氣費用。專家、反貧窮組織、環保團體提出警告，新冠疫情導致人們收入減少以及不斷上漲的物價，使得長期以來高能源價格、低家庭收入和房屋無法節能所引發的問題更加惡化。

曼徹斯特大學教授、能源貧困研究機構Engager主席布薩羅斯基（Stefan Bouzarovski）最近研究報告發現，在疫情之前，歐洲就有約8000萬個家庭難以負擔家中持續開著暖氣的成本。

歐盟對能源貧窮的定義，意即無力負擔「室內適當的溫暖舒適度」。如今能源價格攀高，勢必令更多家庭很可能因為繳不起帳單而陷入電力與天然氣停用的處境。許多人在疫情期間收入銳減，甚至失業，零售、旅館和航空業員工受創尤深。睿博能源智庫（Regulatory Assistance Project）分析師桑德蘭（Louise Sunderland）指出，「自2019年以來情況有很大轉變，（歐洲）逾1200萬家庭拖欠公共事業費用。」