華人社會長期存在重男輕女現象，早期婦女若未能生下兒子，往往處境堪憐。一名女大生分享阿嬤（外婆）生了6個女兒，遭受婆家、鄰居欺凌的故事，甚至外公過世後，還被外公的兄弟討房產，理由就是「女生沒資格繼承」。不過女大生的媽媽與阿姨們全都很爭氣，且團結一心互相幫忙養育下一代，阿嬤後代不論男女，品性教育都很成功，也讓女大生驕傲說：「才是最偉大的」。

一名女大生在Dcard發表《生了六個女兒的阿嬤》一文，表示阿嬤（外婆）前不久過世了，想說說關於她因為只生了女兒而遇到的辛苦事。原PO表示，媽媽和阿姨們還小的時候，阿嬤就已經沒有跟公婆住，但是每天跟阿公工作完都會先到婆家吃晚飯，但阿嬤的婆婆常常不讓阿嬤上桌，只准阿公吃飯，但好在阿公很帥氣，拉著阿嬤跟阿嬤說「沒關係我們回家自己吃」。

原PO表示，自己3歲時阿公過世，當時6個女兒一個在小時候生病過世了，3個成家當了媽、兩個未婚。阿公的兄弟跑來找阿嬤，要阿嬤把阿公唯一留的房子轉給他們，理由是只有男生才可以繼承家產，女生沒資格繼承。

不只親戚，連鄰居也會酸言酸語，說「你老公(我阿公)走的那麼早，又都只生女兒，你是靠什麼生活」；商討公共設施處理也說「這種事就應該聽男人的，你們不要有其他意見，你們家又沒男人，所以聽我老公的就好」等。

原PO說，雖然很多人因為沒生兒子看不起阿嬤，但在自己心中，阿嬤是最厲害的。因為5個女兒沒有一個有經濟問題，3個還當到高管；5個女兒都團結一心、互相幫助，有困難，原PO小學三年級沒了爸爸，媽媽被爸爸拖累經濟出問題，國高中學費都是阿姨們幫忙的。

更讓原PO驕傲的是，從媽媽、阿姨們到他們這代，不管是男是女，所有孩子的品性都教育的很成功，「才是最偉大的」。

這篇貼文引發熱烈迴響，網友們紛紛表示：「阿嬤一定很辛苦，在那個年代沒有兒子壓力應該很大，還好妳的阿公很帥氣！相信阿嬤一定也以你們為傲的！」、「我外婆也是生了五個女兒，在那年代真的過的很辛苦」、「那種傳統觀念真的會害死人」、「唉，那個年代真的不容易，我阿嬤也為了求一子連續生了四個女的，結果姑姑們都比我爸要孝順的多」。