統一獅陳鏞基（中）挨頭部觸身球退場。（陳怡誠攝）

統一獅隊老將陳鏞基10日在第2打席遭到頭部觸身球，當下球隊立刻決定將他換下場，賽後總教練林岳平表示，應該是沒問題，目前還沒有需要就醫的現象。

陳鏞基9月中起打擊逐漸升溫，成為球隊帶起攻勢的要角，今天面對樂天桃猿擔任先發三壘手、打第3棒，沒想到第2打席就被曾仁和丟到頭部退場。

賽後談到陳鏞基的狀況，林岳平說：「應該沒問題，他被打到的當下轉述頭很暈，當時在比賽中就趕快換人，讓比賽繼續進行。」餅總表示，防護員有說如果有噁心、暈眩情況就要趕快就醫，「目前沒聽到這個現象，應該是沒問題。」