美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）有意加大監管力度，揚言要緊縮金融業的利潤空間。

就任SEC主席還不滿半年的詹斯勒，鎖定高頻交易公司、私募基金、共同基金及線上券商，制定更嚴格的監管法規。

對此詹斯勒表示，希望對有籌資需求的企業，以及為退休做準備的散戶投資人，涉足資本市場不會有太大的成本負擔。

詹斯勒說：「我希望能處理資本市場的經濟租（economic rents）問題，試著把它拉低。」他提到自1950年代以來，金融業產值在美國經濟產出的占比擴大1倍有餘，現今約占國內生產毛額（GDP）8％。

但美國證交會強化監管的手段，恐怕會撼動華爾街最賺錢的商業模式，部分共和黨人指責詹斯勒管太多。

熟悉金融業的人士指出，詹斯勒的計畫難保不會引發反彈。由於SEC尚未正式提案，很多議程細節不明，金融界代表大多不願公開批評。

詹斯勒2009～2014年擔任商品期貨交易委員會（CFTC）主席期間，樹立鐵血監管者的形象。無畏華爾街的法律反制，他洋洋灑灑制定數十條規定，管理龐大的交換（swap）市場，過去這類市場就是欠缺管理，引爆2008年的金融危機。

詹斯勒獲拜登總統任命出任SEC主席後，外傳他的監管矛頭會指向訂單流支付（payment for order flow）。

按照這項作法，羅賓漢（Robinhood Markets）等網路券商會將大量客戶訂單，交給Citadel Securities或Virtu Financial等高頻交易公司，而非證券交易所。 這些高頻交易商會付費給羅賓漢等券商，靠股票買賣價差獲利。