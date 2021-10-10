2022地方選舉將至，各政黨也都積極展開布局，而台北市長選戰也成為備受各界矚目的焦點之一。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，衛福部長陳時中可能會代表民進黨參選台北市長，但他也坦言，國民黨參選呼聲最高的立委蔣萬安要當選沒有問題，因為民進黨做太爛了。

吳子嘉10日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中表示，民進黨正在考慮怎麼安排陳時中，而陳時中的支持者希望他參選台北市長，桃園市長鄭文燦則希望陳時中到桃園參選。

吳子嘉指出， 陳時中的去處為何很重要，台灣政壇最重要議題，就是行政院長蘇貞昌被大家討厭，12月18日公投後他可能會下台，鄭文燦可能接任行政院長，誰選桃園就是一個問題，若採徵召的方式，總統蔡英文就要負全責。

吳子嘉分析，台灣政壇也十分關注2024選情，2024總統大選的布局和鬥爭，會牽動2022的選舉，而若鄭文燦當上行政院長，就有奮起的可能，他最希望陳時中來選桃園，有可能會贏。對於陳時中的支持者希望他選台北，吳子嘉則說，如果陳時中在台北選贏，可以安排一堆人，但選桃園會有輸不起的壓力，且新潮流會共治桃園選情，若是在台北就是英系操盤。

吳子嘉認為，若陳時中選輸，是雖敗猶榮、為黨犧牲，能當行政院副院長，搞不好還有機會接行政院長，因為下次不管是誰主政，他都沒機會，他們都算過，所以陳時中一定會選台北市，所以一定要徵召，沒徵召他沒有機會，比初選他也不願意。吳子嘉預測，陳時中選台北市長，是會發生的，但麻煩的是桃園。

針對網友的提問，吳子嘉回答，蔣萬安當選台北市長沒有問題，因為民進黨做太爛，且陳時中有兩個選項，也不是非贏不可，現在選舉顏值很重要，蔣萬安就符合這一條件；至於高嘉瑜的問題，吳子嘉直言，她不要被開除黨籍就不錯了，高嘉瑜的貴人是台北市長柯文哲，柯文哲退休之後，高嘉瑜在台北就沒有能量了，要連任立委可能都會出問題，因為她的選區偏藍。