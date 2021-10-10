中華民國110年雙十國慶到來，緬懷先烈創立民國，建設台灣，中華民國婦女聯合會今舉行雙十國慶慶祝活動，國民黨新任祕書長黃健庭、立委葉毓蘭、孫文學校校長張亞中、前立委高思博蒞臨參加。由歷史哥主持、國民黨黨代表李明璇、錢震宇擔任旁白。婦聯會主委雷倩發表演說，祝賀中華民國110歲生日快樂。

婦聯會今舉行中華民國110周年慶祝活動。(圖/李俊毅攝)

【婦聯會歡慶國慶LIVE】民國110年國慶─歷史與記憶 @中天電視 20211010

婦女聯合會指出，婦聯會雖為婦女公益團體，但是成立71年來，保家衛國不落人後，每年雙十國慶愛國行動不斷。今年雙十國慶在台北市美齡樓大禮堂舉行慶祝活動，共同祝賀中華民國生日快樂，永續發展。

婦聯會表示，國家有傳承，才會有根有莖，往上發展；如果自我切斷歷史，斬斷根莖，則必將如浮萍一樣，最後不知漂流到何處。捍衛中華民國是全體中華兒女不能放棄的責任，繁榮、安定、幸福是中華民國給予全國國民最堅實的保護傘，兩者同生同長，共存共榮。而後有今日的血肉長城，有今天的和平繁榮。但卻也有人想毀掉中華民國，自淪不類，我們更應眾志成城，步武先賢，全力捍衛中華民國。

孫文學校總校長 張亞中。(圖/李俊毅 攝)

前國民黨立委 高思博。(圖/李俊毅 攝)

而在一小時的慶祝典禮中，有六龜兒童合唱團錄影演唱國歌、國旗歌，並以珍貴照片、影像演述中華民國艱困多難的發展歷程，包括民國創建、抗日戰爭、建設台灣、文化傳承，乃至於民主歷練，當前面臨的挑戰與危機。

國民黨全國青年黨代表 李明璇。(圖/李俊毅 攝)

雷倩表示，當年孫中山先生和革命先烈們所懷抱的，是選賢與能、天下為公的信念。在民國110年的國慶，她僅代表婦聯會祝中華民國生日快樂。更懇請所有懷抱天下為公的朋友們一起努力、一起加油，永不放棄。