陸網近日瘋傳一部女孩受訪影片，影片中來自河南許昌的女孩淚訴與她相依為命的父親，在直播平台認識一位身材火辣的直播主，更不惜四處借錢豪撒30多萬人民幣(約130萬台幣)斗內。誰知當父親沒錢斗內了，隨即被直播主無情封鎖，令父親心死走上絕路，女兒受訪時更淚崩控訴：「如果沒有這個女主播，我爸肯定不會走到這一步。」

這位化名為小林的女孩無法接受父親沒有留下任何隻字片語，人就本月4號這麼走了，憤怒向大陸媒體揭開火辣直播主以戀愛結婚名義，誘騙錢財的惡行。小林自小與父親相依為命，父女感情非常好，只是在父親迷戀上這位直播主後，一切都變了。

直播主安娜已註銷帳號，下落不明。(取自大參考微博)

小林說父親有錢時天天斗內直播主，即便沒錢也會借錢給對方刷禮物，兩人每天都會講電話直到凌晨2、3點，父親也深信與直播主論及婚嫁，而直播主也確實說過這樣的話。

她說父親大約斗內30幾萬人民幣後，真的沒錢了，直播主就將他無情封鎖，令父親一時想不開，走上絕路。小林淚崩表示：「出門的時候還好好的，一句話都沒給我留下！」

最讓小林無法接受的是，這位名叫安娜的直播主在父親去世當天，仍在直播，她的朋友看不下去，留言問安娜：「妳安心嗎？」馬上被踢出直播間，在整起事件曝光後，安娜更是直接註銷直播帳號，下落不明。對此，直播平台的工作人員近日向陸媒回應：「會上報公司主管進行調查，近期給出回復。」

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