國慶連假加上五倍券啟用，被疫情耽擱的夜市終於又迎來曙光！有民眾拍到要前往高雄瑞豐夜市的路上，竟然有一群人在排隊，而且人潮超級誇張，讓她忍不住問「解禁了是吧？」影片曝光後讓眾人看傻，原來是因為持200元五倍券可以兌換50元高雄券8張，當場200變400，因此讓大家都活起來了，就算排隊也要搶著進去。

超級誇張！有網友拍到要前往高雄瑞豐夜市的路上，竟然有一群人在排隊。(圖/截自瑞豐夜市官網臉書)

原PO在影片中表示，聽說這些人是要去瑞豐夜市，但自從疫情後，夜市出現罕見的排隊人潮，因此原PO忍不住反問「解禁了是吧？超級誇張的」，看到沿路炸滿人潮的恐怖景象，原PO直言滿懷念疫情時代三級管制的。

影片曝光後讓眾人驚訝，紛紛回應「哇！是在排什麼？怎麼不去看煙火？」、「所以到底在排什麼？」、「哇，人超多的」。根據瑞豐夜市官網表示，從上周五起至今日18：00-21：00，持200元五倍券可兌換50元高雄券8張，現場排隊發放，只要請持身份證、駕照或健保卡，每人一天一場兌換一次，並可於現場消費。

持200元五倍券可以兌換50元高雄券8張。(圖/截自瑞豐夜市官網臉書)

只要請持身份證、駕照或健保卡，每人一天一場兌換一次，並可於現場消費。(圖/截自瑞豐夜市官網臉書)

也就是說，把五倍券最小面額的兩百元加碼變四百元，連續三天限時不限量發放，使得被疫情耽擱的夜市終於迎來曙光。至於是否夜市內全部的攤販都可以使用？瑞豐夜市則表示，有「商圈夜市券 合作攤商店家」貼紙的攤商即可使用，高雄的其它夜市也能用，但一定要本人親自前往排隊領取，不能代領。

「商圈夜市券 合作攤商店家」貼紙。(圖/截自瑞豐夜市官網臉書)