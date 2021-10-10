國際貨幣基金（IMF）與世界銀行11日舉行為期一周秋季年會，外界預期IMF在12日調降全年經濟成長率預測，以反映供應鏈和通膨壓力等負面影響。IMF總裁喬治艾娃因過去涉嫌施壓，對中國經商環境排名造假，去留問題成外界焦點。

IMF在7月預測今年全球經濟成長6％，跟4月預測值一樣，主要是英美等先進國家經濟復甦強勁，加上全球新冠疫苗接種人數不斷增加，讓多國陸續解除封城等防疫措施而有利經濟成長。

但喬治艾娃（Kristalina Georgieva）10月初警告，全球經濟已無法穩定往前走，並以鞋子裡有石頭來形容經濟步履蹣跚。因為夏季以來供應鏈出現瓶頸，加上油價走高等因素令通膨壓力不斷增加正威脅全球經濟。

除了預期IMF調降經濟預測，外界認為IMF會警告，若低收入國家仍然無法取得足夠新冠疫苗的話，就可能拖累全球整體經濟發展。喬治艾娃呼籲國際社會必須向開發中國家大幅供應疫苗。

就在各國正全力防疫和解決經濟所遇到的各種問題之際，路透引述知情人士報導，IMF執行董事會8日開會五個小時，討論喬治艾娃2017年擔任世銀執行長時施壓員工，明確調高中國經商環境排名的指控。

IMF執行董事會10日跟喬治艾娃開會討論此事。外界預期有關她去留的決定，即使最快也不會在11日之前宣布。她本人已強烈否認相關指控。

目前包括法國等部份歐盟成員國政府，在8日表示支持喬治艾娃繼續擔任IMF總裁。美國財政部拒絕評論有關她的去留問題。

外界擔心造假醜聞可能給秋季年會蒙上陰霾，因為各國將討論全球經濟、新冠疫情和全球稅制等問題。