蔡英文總統強調，高雄轉型成功，已越來越美麗。(高雄市新聞局提供／林雅惠傳真)

長達30分的璀璨花火照亮高雄夜空，港邊視覺、聽覺雙震撼，讓現場民眾及全體共襄盛舉的國民留下美好的記憶。(高雄市新聞局提供／林雅惠傳真)

長達30分的璀璨花火照亮高雄夜空，港邊視覺、聽覺雙震撼，讓現場民眾及全體共襄盛舉的國民留下美好的記憶。(高雄市新聞局提供／林雅惠傳真)

睽違20年國慶焰火再度回歸高雄，今晚8點在高雄港灣高空施放，近2萬發焰火，上百發12吋及16吋大口徑高空焰火彈施放30分，為歷年最多，現場2萬多人潮在管制區內外觀賞焰火施放，璀璨火花搭配高市交響樂團演出，同步施放港灣特色焰火，輝映高雄城市蛻變，象徵大港啟航。

蔡英文總統、立法院長游錫堃、高雄市長陳其邁及東京奧運羽球選手戴資穎等代表台灣征戰東京奧運、帕運的選手們及義大醫院策略長蔡易廷等多名防疫英雄眾人，今晚都抵達高雄港，一起慶祝雙十國慶日。

蔡英文表示，今晚邀請大家一起見證經過歷任高雄市長努力、與現任市長陳其邁緊緊緊的帶動下，高雄的嶄新面貌，歡迎大家今晚來高雄欣賞煙火後，可再留下多看看、多走走，高雄越來越漂亮，也越來越不一樣。

蔡英文指出，高雄歷經重要改變，亞洲新灣區、橋頭科學園區，招商成功，許多廠商要進駐。橋科往北串連路科、南科，往南串連屏東科技園區，將會創造更多更好的在地就業機會。

蔡英文也感謝全國民眾共同努力，一起度過疫情的考驗，她並邀請大家「振興不忘防疫，防疫不忘振興」，落實防疫也要強化觀光消費的力道，振興經濟大家一起來拚。

立法院長游錫堃以國慶籌備會主委的身份出席，肯定高雄防疫表現卓著，並細數高雄歷史，肯定高雄蛻變為國際聞名、人文科技的港灣城市。

高雄市長陳其邁上台致詞，首先感謝所有的防疫人員及市民朋友，共同維持高雄58天0本土確診，他強調，沒有大家的團結防疫，今天不可能坐在這裡，高雄未來也將以「自信、勇敢、堅韌」精神，向全世界展現。

晚間8點施放焰火前，蔡英文總統、院長游錫堃及市長陳其邁等貴賓化身運動好手，揮動羽球拍，象徵「羽」世界交朋友，

驚喜的潛艇造型煙火登場，宣告在高雄啟動國艦國造的決心，紅、白、藍三色的焰火主題，象徵國旗在高雄港的夜空中飄揚。

最後樂曲「向前走」及高潮迭起的金色焰火瀑布，將以對台灣勇敢自行與世界交好友的期許，劃下今晚最撼人的結尾。

長達30分的璀璨花火照亮高雄夜空，港邊視覺、聽覺雙震撼，讓現場民眾及全體共襄盛舉的國民留下美好的記憶。