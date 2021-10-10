中國隱形無人攻擊機「攻擊11」

在剛結束的珠海航展上受到矚目的攻擊11無人機，其未來作戰功能受到許多陸媒的熱烈議論，一般認為它將會開發出陸基版與艦載版，而大陸中國航空工業公司發布的一段視頻顯示，攻擊11很可能是未來海空對航母作戰的關鍵裝備之一，不僅能登上新航母，也是076兩棲攻擊艦的核心艦載機。

大陸微信公號「軍工黑科技」發文指出稱，大陸中國航空工業公司在珠海航展上播放的模擬動畫顯示，該無人機從全通甲板上起飛的場景，很明顯不是遼寧艦或山東艦，甲板外觀也和目前的075兩棲攻擊艦不同，比較可能的是設定為擁有全通甲板的076兩棲攻擊艦。因此攻擊-11除了陸基版本，應該還有一個艦載版本，可以單獨執行攻擊任務作戰或配合艦載戰機作戰。

動畫中攻擊-11無人機從全通甲板上起飛的場景，很明顯不是遼寧艦或山東艦，甲板外觀也和目前的075兩棲攻擊艦不同，比較可能的是設定為擁有全通甲板的076兩棲攻擊艦。（圖／網路)

076型兩棲攻擊艦的艦長、體積、噸位比075型更大，滿載排水量預估會達到5到6萬噸，可能成為全球排水量最大的兩棲攻擊艦。它增加的艦長、體積空間將讓它能夠搭載更多的艦載機，並使得艦載固定翼無人攻擊機的起降更加安全。

076型兩棲攻擊艦相比075型最主要的改進之處便是大幅度增加航空攻擊能力，即搭載大量攻擊-11之類的隱身固定翼無人攻擊機。

珠海航展上攻擊-11與殲-20與直-20、運-20放在一起，可能是它將承擔殲20的忠誠僚機，因此也被看作「20家族」的成員。（圖／中新社）

報導說，076型兩棲攻擊艦裝備的電磁彈射器和電磁阻攔系統，讓艦載無人攻擊艦能夠安全起降，這算是中國海軍為瞭解決沒有AV-8B鷂式、F-35B這類垂直起降戰機的另類解決辦法。

美國國會最近發表了一篇中國海軍現代化的分析報告中，明確提及了076型兩棲攻擊艦，並配上概念圖，圖上標明076的各種艦載機，除直20直升機之外，還有長得酷似攻擊-11的隱形無人機，顯示攻擊-11配合076兩棲攻擊艦的組合已受到國際關注。

報導指出，攻擊-11的前身是利劍無人機，利劍無人機於2013年首飛，採用飛翼佈局、隱身設計，類似X-47B，由瀋陽飛機公司研發、洪都製造，利劍的出現使中國成為繼美國X-47B、歐洲神經元之後，世界上第3個試飛大型隱形攻擊無人機的國家。

攻擊-11無人機首次在2019年國慶閱兵上正式亮相，造型較利劍有了較大變化，它機長12.2米，翼展14.4米，高2.7米，最大起飛重量超過10噸，作戰半徑超過1500公里，續航時間6個小時。從外型設計和隱形效能來看，攻擊-11堪稱迷你版轟20。

報導說，珠海航展上攻擊-11與殲-20與直-20、運-20放在一起，可能是它將承擔殲20的忠誠僚機，因此也被看作「20家族」的成員。