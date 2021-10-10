伊拉克兩年前「十月起義」催生今天提前大選。分析預期，2003年後掌權的體制內精英會再度勝出；出身抗議浪潮的改革之士會繼續做政治局外人。伊拉克未來轉運希望渺茫。

2019年10至12月巴格達和南部城巿爆示威潮，為2003年美國為首西方聯軍入侵、推翻遜尼派暴君海珊（Saddam Hussein）政權以來，伊拉克最大規模抗爭。那場十月起義（Tishreen uprising）造成逾600人喪生，迫使前總理馬帝（Adil Abdul-Mahdi）辭職下台，國會也迅速通過新選舉法，承諾提前大選。

新選舉法將全國18個省劃分為83選區，此前每個省分別是一個獨立選區；並且一改過去類似「比例代表制」的選制，選民現在可以直接選人，把更具區域代表性的人選送進國會；同時分配女性名額，使得每個選區至少必須選出一名女議員。

今天的提前大選是海珊遭到推翻以來伊拉克第5場國會選舉。十月起義顯然已經推動巴格達政壇進行漸進式改革，但分析認為，選後伊拉克發生重大變化的可能性不高。

美國加州州立大學聖馬可分校（California State University San Marcos）中東史副教授馬拉希（Ibrahim al-Marashi）在獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）撰文指出，儘管部分抗議人士投身選戰，卻群龍無首，彼此無法結盟，甚至因為內部歧見而四分五裂。

馬拉希指出：「2003年後民族和宗教派系政黨精英很可能再度勝出。」但是恐怕沒有政黨在329席國會中過半，意味必須組成聯合政府。

2018年選後在國會分居一、二的什葉派教士薩德（Muqtada al-Sadr）的聯盟、與伊朗關係密切政治組織和軍事團體領導人阿米力（Hadi Al-Amiri）的聯盟，以及選後分別會與他們結盟的政治勢力，都會尋求繼續在政壇占有一席之地。這意味組成政府過程恐怕會相當冗長。

去年5月就任的總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）沒有自己的選舉聯盟。馬拉希認為，由於薩德主義者沒有眾望所歸的總理人選，可能會讓哈德米續任。

「然而，（過去一段時間）即使薩德主義者掌控國會而且由技術官僚內閣治國，哈德米還是無法改善伊拉克貪腐、失業、公共服務崩壞、民兵組織鎖定社運人士導致社會不安等問題。」馬拉希指出：「因此，伊拉克未來轉運希望渺茫。」

今天的大選本來應該是一場公民投票，選民將在自2003年掌權迄今、尋求維持現狀的體制內政治精英，以及出身抗議浪潮、尋求改革體制的政治局外人之間，作出抉擇。

十月起義本來似乎有催生一個跨民族、跨教派聯盟，動員伊斯蘭教什葉派、遜尼派和庫德族人的潛在可能性。然而，這次選舉結果將會證明，如此團結一致的伊拉克於2003年以後已不可企及。