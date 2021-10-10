大陸國台辦發言人馬曉光10日晚以書面方式表示，蔡英文總統的雙十國慶談話鼓吹台獨、煽動對立、割裂歷史，勾連外部勢力等，並稱台灣的前途要由全體中國人民共同決定。陸委會晚間也隨即回批國台辦毫無建設性的歸責及批判污衊，只會加深兩岸隔閡與認知差距。

陸委會晚間以「總統國慶談話展現我堅定立場，台灣絕不會接受北京當局設定的兩岸發展路徑 」為題發出新聞稿，呼應總統談話的同時也回應大陸國台辦的說詞。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，110年來始終屹立不搖，兩岸沒有任何從屬關係，這是事實，在北京當局不斷宣稱統一台灣，近期更變本加厲破壞台海現狀，企圖消滅中華民國之際，陸委會聲明，2300萬台灣人民更將團結一致、捍衛我國家主權尊嚴，堅定否決對岸意圖決定台灣的未來發展路徑的幻想。

陸委會表示，政府的兩岸政策不冒進、不屈服，致力維護台海現狀，更獲得國際社會及台灣人民的肯定。

陸委會說，國台辦毫無建設性的歸責及批判污衊，只會加深兩岸隔閡與認知差距，無助良性互動發展，北京當局應務實面對蔡總統提出的「四個堅持」，必須認清國際社會及台灣人民對其強制行徑的反對並調整作為，真正承擔促進台海和平繁榮應盡之責。