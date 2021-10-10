五倍券開放使用，民眾可透過官網查看使用規則、數位綁定、參與抽獎等事宜，有網友抓包五倍券官網原始碼內竟有大量簡體字，經濟部晚間致歉並解釋，網站系統未外包給大陸公司，有簡體字純粹是工程師討論交流，但確有不妥，已予修正。

經濟部表示，五倍券官網為關貿網路公司負責開發管理，並非政委唐鳳操作。程式工程師在各大討論區相互學習、交流技術，是常見的作法，因此工程師團隊曾在中文技術討論的CSDN 討論區討論交流，但相關引用應該修改，原始碼註解出現簡體字樣確實不妥，經濟部與關貿公司都表示歉意。目前相關引用已經修正，未來也會要求同仁必須更加謹慎。

經濟部並強調，網站系統並未外包給大陸公司。程式安全及正確性是以程式源碼本身為主，註解文字部分於程式編譯或執行時，不會被納入執行，也不影響資訊安全及程式正確性。五倍券系統的開發建置，必須快速開發、反覆修改調整，並不是程式碼複製貼上即可完成，而是由關貿工程師全力趕工建置完成。

至於公告文字一度出現「質量」一事，經濟部也指出，目前已改為「品質」。內部將會要求更確實的審查確認機制。