台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機，將在10月23日投票，數度在公開的聲援場合中落淚。刪Q團體10日來到沙鹿市場掃街拉票，並找來國民黨台北市議員徐巧芯站台，並怒批「玩賭博遊戲機就沒事，然後肇逃就沒事，這樣子的道德標準，未免太過於淪喪，10/23懇請大家出來投票，罷免陳柏惟。」媒體人吳子嘉10日則指出，目前最新的狀況，「罷免、反罷免」雙方陣營不是激戰，可說是一面倒。

針對陳柏惟罷免案，何志偉10在《董事長開講》網路直播節目中表示，2020立委選戰，陳柏惟和顏家是兩個大極端，因為大環境太好了，陳柏惟能夠選上算是撿到，一切就聽天由命。陳柏惟選上立委真的要很珍惜，像顏家是可以抱著他的支持者，對選區很照顧，吳子嘉跳出來幫忙解讀說，「顏家的選民服務比陳柏惟好」。

吳子嘉指出，陳柏惟罷免案，7萬2千票就罷免過關，而目前從支持罷免陳柏惟的賭盤來看，它9日開出的數字，罷免案怎麼可能是激戰，可說是一面倒，陳柏惟恐怕要被罷掉了。

根據曝光的《美麗島電子報》所作的柏惟罷免最新民調，有37.2%的人同意罷免，已超過罷免門檻25%。而且同意罷免的人裡面，高達88.5%表示會去投票。