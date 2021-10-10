大陸新生代女星「森森」最近在網路爆料娛樂圈潛規則，痛訴第一次拍戲就遇到懷鬼胎的副導演，假借試戲占便宜，反抗後還被嗆聲。

森森在影片中回憶，2016年剛進入演藝圈，什麼都不懂，第一次到下榻的酒店試鏡時，由一位副導演接待，對方非常熱情的坐在她身旁，問了「有沒有男朋友」之類的隱私，森森覺得很奇怪，因為跟拍戲一點關聯都沒有，但還是接受試一場擁抱的戲，此時副導自告奮勇當對戲的人，過程中森森只是把手輕搭在對方肩上，未料副導越抱越緊，直到森森把台詞說完都不放手。

森森明顯感到不對勁，果斷將副導推開要求換戲，想不到對方惱羞成怒，語帶威脅要讓她走人，並暗示潛規則：「妳這樣就受不了了，知不知道有一個女生為了上戲都怎麼犧牲自己。」森森氣到不行，直言「我不奉陪了」也不想再拍，便悻悻然地離場。

森森推開副導，還被對方嗆聲加暗示潛規則。（圖／微博）

森森的踢爆影片傳開後，引起陸網友的熱烈討論，不少人都認為演藝圈本來就有潛規則，「娛樂圈就是這樣，改變不了的」、「正常現象，你不上肯定是有別人上」、「哪個行業沒有潛規則」但也有另一批網友認為這風氣應該要整頓，讓有本事的導演和演員成為主流。