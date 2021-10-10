《張雅婷辣晚報》

臺灣基進立委陳柏惟罷免案，將在10月23日投票，他卻連環被爆出肇逃、涉賭事件，讓陳柏惟形象受損。外傳目前當地賭盤已開出罷免票8.5萬票。國政基金會資深研究員謝志傳驚訝表示，目前賭盤開出來的數字很可怕，可見當地人已經感受到罷免陳柏惟的聲勢，已經非常浩大。

謝志傳10日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，醫界是以一個理事長名義來挺陳柏惟，中華民國醫師公會全國聯合會理事長、立委邱泰源是要把整個醫師公會全部拉下水嗎？而當時也沒幾個全聯會的醫生在場。

謝志傳接著表示，民進黨一些民意代表剛開始挺陳柏惟，到他的臉書去留言，說他勇敢面對，值得肯定，這是在肇逃被爆出的那個時候，但是等到法院的判決出來說他疑似去玩賭博性電玩，所有人都離他而去，也沒多少人敢去他臉書留言，因為大家感覺到態勢不妙，他們現在即使編各種理由，但已經沒有辦法阻擋罷免的態勢。

謝志傳引述媒體關於當地民眾的賭盤的報導，指如果說罷免陳柏惟得票需要7.2萬票，而從目前的賭盤來看，當地人已感受到罷免陳柏惟的聲勢，已經非常浩大，已經不是罷免案會不會過關的問題，而是賭盤開出來的數字很可怕。