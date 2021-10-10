海裕芬在影片中的造型逗趣。（海裕芬工作室提供）

海裕芬自2014年底開始培養烹飪的興趣，練就一手好廚藝，拿手的滷味常是友人及節目單位、劇組拍戲指名點的招牌菜，親友們不斷鼓勵她推出品牌，經過1年多籌備終於問世，從口味配方、產品包裝及設計都由她一手包辦。

海裕芬表示：「從前不覺得自己是大廚，所以沒信心推出品牌，但一直都希望能和更多人分享。」粉絲團消息曝光後，引起粉絲高度關注，不少人表示準備好大買特買。她的演藝圈好友、金鐘視后楊丞琳、金馬影后謝盈萱、曾沛慈紛紛發文推薦。

海裕芬因為愛演戲而轉戰戲劇，拍《花甲男孩轉大人》有了「國民姑姑」封號，因此大膽挑戰各種戲路。在《戒指流浪記》中飾演記者，也參與奇幻青春喜劇《超感應學園》演出蔡半仙一角，活靈活現呈現角色幽默搞笑風格，拍完的電視劇《村裡來了個暴走女外科》也即將播出。

近來她為自己的冷藏即食滷味品牌拍攝影片，以「嗨姑姑」既像俠女又像「仙姑」形象為現代人抱心中的不平，抒發其在友情、愛情、職場中遇到的怒氣與委屈，引起話題。她表示接下來將計畫出書還想為滷味寫歌，希望粉絲因為「嚕嚕姑滷」而被療癒。